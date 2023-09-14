Москва, 14 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Кроссовер X55 китайского бренда BAIC будет продаваться в России по цене от 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в российском представительстве компании.

baic-auto.ru Китайский кроссовер BAIC X55

BAIC представил модель X55 в Москве, обнародовал комплектации и цены новинки. В России можно будет выбрать одну из двух комплектаций автомобиля — Comfort по цене 2,755 млн рублей или Elite за 3 млн рублей.

В исполнении Comfort предусмотрены бесключевой доступ, круиз-контроль, передние и задние электрические стеклоподъёмники, фронтальные подушки безопасности. Кроссовер оснащён 1,5-литровым мотором мощностью 177 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В исполнении Elite — сиденья с подогревом и вентиляцией, электропривод двери багажника, набор систем активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности, камеры кругового обзора, колёсные диски диаметром 19 дюймов. Мотор тот же — 1,5-литровый мощностью 177 л. с., с «роботом» и передним приводом.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле калининградское предприятие «Автотор» приступило к производству машин в сотрудничестве с китайским государственным холдингом BAIС. На конвейер поставили компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. В июне «Автотор» анонсировал выпуск внедорожника BAIC BJ40.