Ташкент, 14 сентября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Узбекистан начал отправлять своих граждан работать на «АвтоВАЗ» в рамках организованного трудового набора. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Александр Демьянчук/ТАСС

Уточняется, что представители компании провели отбор в начале сентября.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в августе 2022 года сообщило, что с руководством предприятия «АвтоВАЗ» обсуждался вопрос привлечения 500 квалифицированных специалистов на сборочную линию запчастей для легковых автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года делегация из Узбекистана во главе с Хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым прибыла в Самарскую область. Самарская область и Узбекистан активно развивают торговые связи. На форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана в 2018 году Самарская и Наманганская области подписали протокол о намерениях, это стало основой для активного сотрудничества между территориями.