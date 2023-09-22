Москва, 22 сентября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В России за четыре года на конкурсной основе создали уже более 300 мультимедиагидов по музеям страны. К концу 2024 года число таких цифровых помощников вырастет до 453. Мультимедиагиды появляются на базе цифровой платформы «Артефакт», созданной Министерством культуры в рамках национального проекта «Культура».

Министерство культуры Калужской области Калужский музей изобразительных искусств в проекте «Артефакт»

Мультимедийный гид с технологией дополненной реальности делает посещение экспозиций более увлекательным, способствует росту популярности музеев, в том числе среди молодёжи. С помощью мобильного приложения смартфон посетителя может самостоятельно распознать экспонат, рассказать о нём или даже показать видеоролик. Более того, любители искусства могут, не выходя из дома, побывать на индивидуальной экскурсии.

К примеру, на платформе «Артефакт» размещено уже три экспозиции Калужского музея изобразительных искусств, включая экспозицию Тарусской картинной галереи, где представлены образцы русского искусства XVIII–XX веков. В 2024 году к уже доступным в интерактиве 114 экспонатам добавятся ещё 40.

«Этот проект замечателен тем, что расширяет границы наших экспозиций для посетителей и делает музей доступным в мировом виртуальном пространстве», — говорит директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья Марченко.

Министерство культуры Калужской области В музеях Калужской области создаются мультимедиагиды с применением технологии дополненной реальности

В августе 2023 года победителем отбора участников для платформы «Артефакт» стал Мытищинский историко-художественный музей. Он реализовал проект, посвященный Мытищам в период с 1861 по 1917 год.

«Предметы из собрания музея емко и разнопланово рассказывают о том новом, что появилось в России и в Мытищах в сфере образования, здравоохранения, промышленности в этот период. Центральным экспонатом зала является полотно художника А. Соловьева «У железнодорожной платформы», 1888 года, на котором запечатлен первый железнодорожный вокзал Мытищ», — отметили сотрудники музея.

Каждый гость Мытищинского музея имеет возможность воспользоваться аудиогидом на русском и английском языках, рассмотреть предметы с помощью формата дополненной реальности.

Culture.ru Мультимедиагид в формате дополненной реальности «Мытищи. 1861–1917 годы»

С лета 2023 года в приложении и на платформе доступна выставка «В гостях у купца Серебрякова», представленная музеем истории Тетюшского края в Татарстане. Тетюшский краеведческий музей — старейший в республике, был открыт Тетюшским Кантонным отделом образования 11 июля 1920 года. Экспозиция посвящена жизни и быту тетюшского купечества, которое представляло заметный городской слой и определяло облик провинциального города.

«В Тетюшах сложились крепкие купеческие династии, ценившие свой социальный статус. Фамилии Серебряковых, Крупиных, Колсановых, Полосухиных, Мальцевых были известны всей России. Центральной темой данной выставки стала торговая, бытовая и общественная жизнь представителей купеческого сословия города Тетюши», — рассказали сотрудники музея. В приложении для просмотра доступны 40 музейных артефактов.

Ценителям творчества выдающегося писателя и режиссёра Василия Шукшина будет интересен выставочный проект музея-заповедника В. И. Шукшина в Алтайском крае. По словам директора Марины Торопчиной, мультимедиагид позволит посетителю получать информацию о любом заинтересовавшем экспонате самостоятельно.

«Для этого достаточно скачать бесплатное приложение «Артефакт», которое распознаёт экспонаты и рассказывает о них в деталях. «Точки интереса» на изображении дают возможность получить ещё более подробные сведения. При желании можно прослушать аудиогид», — отметила Торопчина.

Вещи, принадлежавшие Сергею Есенину, а ныне хранящиеся в музее-заповеднике в селе Константиново, на родине поэта, в Рязанской области, также размещены на платформе «Артефакт».

«Мы решили поучаствовать в нацпроекте, чтобы использовать в литературной экспозиции нашего музея технологию дополненной реальности, которую до этого мы не применяли. Не всегда экскурсовод в рассказе уделяет достаточно времени одному экспонату, а в гиде можно получить более подробную информацию», — говорит научный сотрудник музея-заповедника Татьяна Кирьянова. Она также подчеркнула, что дополненная реальность привлечет в музей больше посетителей.

Также россиянам доступны коллекции многих других учреждений культуры по всей России.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны.

«Артефакт» — это бесплатное приложение с технологией дополненной реальности, которое понятно и интересно рассказывает о предметах искусства. Достаточно прийти в музей, скачать в приложении выставку и навести камеру смартфона на экспонат.

Цифровой помощник его распознает и подсветит «точки интереса» — контент-поинты с информацией о предмете искусства и контексте его создания. Кроме того, приложение показывает первые эскизы к работе, предлагает прослушать аудиогид или прочесть подробную статью.

Также можно посетить сайт, где собрана информация о всех российских музеях и выставках.