Москва, 14 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд 14 сентября приговорил криминального авторитета Аслана Гагиева, главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров, обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, к пожизненному заключению.

Сергей Карпухин/ТАСС Дело членов банды Аслана Гагиева

«По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить Гагиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил судья приговор в зале суда.

Наказание Гагиев будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Ранее пожизненное заключение для главарь ОПГ по прозвищу Джако во время прений сторон запросил прокурор. Сам Гагиев заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Второй западный окружной военный суд приговорил к заключению в колонии строгого режима 12 участников возглавляемой Гагиевым группировки.

Их признали виновными в бандитизме, убийствах и похищении людей на территории Северной Осетии, Москвы и Подмосковья, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, использовании фальшивых удостоверений личности, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.

Уголовное дело суд рассматривал судом с конца 2018 года. Суд установил, что банда Гагиева совершила шесть убийств в 2012–2013 гг. В созданное в 2004 году Гагиевым преступное сообщество входили 53 участника. За время существования ОПГ бандиты убили около 60 человек.

Гагиев скрывался за рубежом, в 2018 году он оказался в России после выдачи его властями Австрии.