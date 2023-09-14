Владивосток, 14 сентября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума выступил партнером сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям».

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк на ВЭФ обсудил климатическую повестку

Сессия проходила при участии генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Джанеша Кейна, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, члена коллегии (министра) по торговле Евразийской Экономической Комиссии Андрея Слепнева и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Модератором сессии стала первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

Участники сессии обсудили экономические риски и возможности на фоне развития климатического регулирования в странах ШОС и ЕАЭС. Спикеры обратили внимание на важность совместной работы государств для минимизации рисков возникновения торговых барьеров и использования потенциала климатической повестки в качестве драйвера экономического роста.

«ЕАЭС и ШОС — это два крупных интеграционных объединения Евразии на сегодняшний день, и сферы их интересов во многом совпадают. Между сторонами существует меморандум, который распространяется на такие направления, как финансы, торговая политика, транспорт, цифровизация, таможенная политика, энергетика и другие», — отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. По ее словам, хотя непосредственно вопросов климата в этом перечне нет, климатическая повестка не только про экологию, но во многом про экономику. «Мы как банк, который принимает участие в развитии повестки, видим, что возникают предпосылки для формирования экономических барьеров на фоне развития климатического регулирования. Именно поэтому нам кажется важным уделять внимание этим вопросам и вместе работать над сбалансированными решениями», — подчеркнула первый вице-президент Газпромбанка.

«Если говорить о свободном обращении углеродных единиц, то здесь важна разработка собственных проектных методологий, которые могли бы быть сопряжены с аналогичными стандартами третьих стран, описывающими критерии климатических проектов», — заявил член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Он добавил, что в этой связи ставится вопрос создания таких стандартов, которые будут применяться на межгосударственном уровне, например, в рамках СНГ с расширением до формата ШОС. «Работая в режиме ШОС, мы уже подходим к такой критической массе, когда наше регулирование становится поистине международным, оно сопрягается и с европейским регулированием и может стать управляемой платформой, которая позволит отстаивать наши интересы», — добавил министр по торговле Евразийской экономической комиссии.

«В условиях перестройки глобальных производственных цепочек как никогда важно развивать российские «зеленые» и низкоэмиссионные технологии, находить новые рынки сбыта и использовать двустороннее сотрудничество и многосторонние площадки для продвижения национальных интересов и реализации совместных инициатив», — сказал в своем выступлении Максим Решетников. Он добавил, что уже сейчас Минэкономразвития вместе с российскими компаниями формирует пул «зеленых проектов» для совместной реализации с зарубежными партнерами. «Обсуждаем с коллегами из Африки, Азии и Латинской Америки инициативы по сокращению и поглощению выбросов СО2, экологичному обращению с отходами, развитию научно-исследовательского сотрудничества», — отметил министр экономического развития РФ.

Также в сессии выступили специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов, министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор ПАО «Полюс» Алексей Востоков. В дискуссии приняли участие сенатор Совета Федерации РФ Александр Шендерюк-Жидков и директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.