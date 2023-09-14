Газпромбанк на ВЭФ обсудил климатическую повестку
Владивосток, 14 сентября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума выступил партнером сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям».
Сессия проходила при участии генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Джанеша Кейна, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, члена коллегии (министра) по торговле Евразийской Экономической Комиссии Андрея Слепнева и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Модератором сессии стала первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.
Участники сессии обсудили экономические риски и возможности на фоне развития климатического регулирования в странах ШОС и ЕАЭС. Спикеры обратили внимание на важность совместной работы государств для минимизации рисков возникновения торговых барьеров и использования потенциала климатической повестки в качестве драйвера экономического роста.
«ЕАЭС и ШОС — это два крупных интеграционных объединения Евразии на сегодняшний день, и сферы их интересов во многом совпадают. Между сторонами существует меморандум, который распространяется на такие направления, как финансы, торговая политика, транспорт, цифровизация, таможенная политика, энергетика и другие», — отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. По ее словам, хотя непосредственно вопросов климата в этом перечне нет, климатическая повестка не только про экологию, но во многом про экономику. «Мы как банк, который принимает участие в развитии повестки, видим, что возникают предпосылки для формирования экономических барьеров на фоне развития климатического регулирования. Именно поэтому нам кажется важным уделять внимание этим вопросам и вместе работать над сбалансированными решениями», — подчеркнула первый вице-президент Газпромбанка.
«Если говорить о свободном обращении углеродных единиц, то здесь важна разработка собственных проектных методологий, которые могли бы быть сопряжены с аналогичными стандартами третьих стран, описывающими критерии климатических проектов», — заявил член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Он добавил, что в этой связи ставится вопрос создания таких стандартов, которые будут применяться на межгосударственном уровне, например, в рамках СНГ с расширением до формата ШОС. «Работая в режиме ШОС, мы уже подходим к такой критической массе, когда наше регулирование становится поистине международным, оно сопрягается и с европейским регулированием и может стать управляемой платформой, которая позволит отстаивать наши интересы», — добавил министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
«В условиях перестройки глобальных производственных цепочек как никогда важно развивать российские «зеленые» и низкоэмиссионные технологии, находить новые рынки сбыта и использовать двустороннее сотрудничество и многосторонние площадки для продвижения национальных интересов и реализации совместных инициатив», — сказал в своем выступлении Максим Решетников. Он добавил, что уже сейчас Минэкономразвития вместе с российскими компаниями формирует пул «зеленых проектов» для совместной реализации с зарубежными партнерами. «Обсуждаем с коллегами из Африки, Азии и Латинской Америки инициативы по сокращению и поглощению выбросов СО2, экологичному обращению с отходами, развитию научно-исследовательского сотрудничества», — отметил министр экономического развития РФ.
Также в сессии выступили специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов, министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор ПАО «Полюс» Алексей Востоков. В дискуссии приняли участие сенатор Совета Федерации РФ Александр Шендерюк-Жидков и директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.