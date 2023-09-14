Вашингтон, 14 сентября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. У киевского режима осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему. Об этом 14 сентября пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата, пожелавшего остаться анонимным.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября», — приводит издание слова дипломата.

По его мнению, погода является очевидной проблемой для ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 10 сентября глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что у украинской армии осталось 30–45 дней для активных действий в рамках контрнаступления, после чего погода станет играть против ВСУ. По его словам, после наступления холодной погоды украинским войскам будет гораздо сложнее маневрировать. Он также признал, что темпы контрнаступления ВСУ оказались ниже, чем ожидалось.