Санкт-Петербург, 14 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

РЕН ТВ

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту массового ДТП на Пискаревском проспекте, в котором пострадали пять человек.

Уточняется, что рано утром 14 сентября в Красногвардейском районе на Пискаревском проспекте автомобиль Volkswagen Polo, за рулём которого находился водитель 1991 года рождения, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомашинами Kia Sorento, Geely, Renault Duster.

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В пресс-службе уточнили, что в результате пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Volkswagen Polo в возрасте от 19 до 24 лет, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы.

Как передавало ИА Регнум, в Марий Эл 12 сентября произошло массовое ДТП, в котором два человека погибли, ещё четверо пострадали. В аварии на 95-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск в Волжском районе столкнулись сразу пять автомобилей. ДТП произошло около 19:00 по местному времени.

Четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения автомобиля с жилым домом в Иванове. Авария произошла вечером 9 сентября на улице Куконковых, дом 90. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП погибли четыре человека, один получил травмы разной степени тяжести. Пострадавший доставлен в областную клиническую больницу.