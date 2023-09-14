Москва, 14 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. НХЛ обязана выплачивать Украине по $2–4 млрд за сезон из-за выступлений российских хоккеистов, считает чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Доминик Гашек. Об этом сообщает 14 сентября «Матч ТВ».

РИА Новости/Илья Питалев Доминик Гашек

Гашек ответил на слова российского хоккеиста Александра Овечкина о том, что клубы НХЛ выбирают игроков по способностям, а не по национальности. Также Овечкин заявил, что его не интересует критика Гашека в адрес НХЛ, которая не применяет санкций к игрокам из России.

По словам чешского хоккеиста, Овечкин в НХЛ представляет Россию и тем самым рекламирует свою страну. НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, тоже делает России рекламу.

«За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2–4 миллиарда долларов Украине», — сказал Гашек изданию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гашек критиковал НХЛ за отсутствие санкций в отношении российских игроков и заявлял, что будет требовать отстранения спортсменов из Белоруссии и России от участия в международных турнирах. Овечкин сообщил, что его «не сильно интересуют» заявления Гашека, а также одобрительно высказался об НХЛ, которая не поддаётся политическому давлению и не вводит ограничений в отношении российских хоккеистов.