Курск, 14 сентября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ завода в приграничном посёлке Тёткино Курской области погиб один человек, сообщил 14 сентября глава региона Роман Старовойт.

По его словам, зафиксированы прилёты в район спиртзавода.

«Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области, населённый пункт остался без воды, никто не пострадал.

ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса.