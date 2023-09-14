Вашингтон, 14 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Украинская армия оказалась уязвима перед российской техникой на линии фронта. Об этом 14 сентября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолётам, противотанковым ракетам. Именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», — сказал Риттер.

Он добавил, что ВСУ не могут подавлять возможности российских войск поддерживать боеспособность, задействовать логистику и совершать успешные манёвры.

По его словам, украинская армия доказала, что способна собрать десятки тысяч людей и дать им технику, но в результате практически ничего не добиться, не считая огромных потерь среди личного состава.

Как передавало ИА Регнум, Риттер заявил, что военные российской армии отлично знают и понимают, за что они сражаются на Украине. В подтверждение этого он привёл в пример подвиг экипажа российского танка «Алёша», который в одиночку вступил в бой с двумя танками и шестью БМП ВСУ и всех их уничтожил. Также он посоветовал бывшему директору ЦРУ Дэвиду Петреусу посмотреть на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.