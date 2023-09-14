Вашингтон, 14 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты изучают опыт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Украины на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем, пишет издание Defense News.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«США изучают невидимые перепасовки (радиоэлектронную борьбу на Украине) и берут их на заметку», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что параллельно Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки при подготовке к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.

По словам полковника войск РЭБ США Джоша Козлова, обе стороны конфликта применяют радиоэлектронные средства с большой эффективностью.

«Та ловкость, с которой обе стороны проводят операции в радиоспектрах, поражает», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Вооружённые силы США провели опытно-конструкторские испытания новой системы радиоэлектронной борьбы Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL).

Испытания были проведены в штате Калифорния. Проверяли программную и аппаратную части комплекса. По данным издания, военнослужащие высоко оценили новую систему РЭБ.