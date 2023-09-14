Москва, 14 сентября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Тема дешёвого украинского зерна, оседающего в Польше, стала там очень серьёзной и очень хорошо ложится на язык политического протеста. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 сентября заявил Станислав Кувалдин, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее украинские СМИ заявили о том, что власти Украины и Польши начинают настоящую «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна.

Как отметил Кувалдин, боевые действия на территории Украины обострили вопрос с экспортом украинского зерна, которое прежде вывозилось через Чёрное море. Теперь, после краха зерновой сделки, вывозить пшеницу приходится либо грузовиками, либо по железной дороге — через Польшу.

А в Польше довольно сильный аграрный сектор, который получает крупные дотации из Европейского союза. Как следствие, позиция фермеров и крестьян по тем или иным вопросам — это очень важный политический фактор. И сейчас польские сельхозпроизводители не в восторге от украинского импорта, идущего через их страну.

Как пояснил Кувалдин, машины и вагоны с зерном из соседнего государства шли через Польшу, но сильному досмотру не подвергались. Это был очень слабоконтролируемый поток. Поэтому естественно, что часть украинской пшеницы, которая намного дешевле польской, оседала на территории Польши. Причём особую остроту вопросу придавало то, что зерно зачастую шло абы какое, даже техническое.

«Всё это вызывало раздражение местного населения, — объяснил Кувалдин. — А в Польше есть влиятельные партии, говорящие от имени аграриев. В этой среде удобно организовывать популистские протесты, так как тема зерна стала довольно серьёзной».

Однако, если говорить объективно, то, как подчеркнул эксперт, украинское зерно создаёт проблемы для достаточно небольшого процента поляков. И даже для относительно малой доли сельского населения.

«Но проблема очень хорошо ложится на язык политического протеста, — подчеркнул Кувалдин. — Поэтому начались попытки добиться запрета на экспорт украинского зерна. Польша не против, чтобы оно шло транзитом через их территорию, но не хочет, чтобы оно продавалось на её рынках. Кроме того, у Польши в этом году выборы, и для правящей партии Польши важно представить себя в качестве защитника интересов польского хлебороба».

Таким образом, вопрос обрёл отчётливо политическую окраску и фигурирует в полемике разных партий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ещё весной 2023 года польские фермы начали бастовать из-за падения цен на зерно почти в два раза, причиной чего многие посчитали ввоз в страну более дешёвого зерна с Украины.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий даже поставил ультиматум Еврокомиссии, касающийся запрета на ввоз в страну украинского зерна. По его словам, или этот запрет продлит ЕС, или это сделает сама Варшава. Такую жёсткую позицию Моравецкий объяснил стремлением обезопасить польских фермеров.

По мнению экономиста Игоря Ковалёва, действуя таким образом, Польша переходит к серьёзной конфронтации с Евросоюзом и Еврокомиссией.

Кроме того, от дешёвого украинского импорта приходят в скверное расположение духа не только поляки. Озабоченность проявляют фермеры Болгарии, Венгрии и Словакии. Им не нравится, что Киев нарушил обещания не продавать зерно на территории их государств, а использовать её только для транзита пшеницы в Западную Европу.