Москва, 14 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. ВСУ почти не используют бронетехнику для атак в районе Работино и Вербового на запорожском направлении. Об этом 14 сентября рассказал боец армейского спецназа «Осман» с позывным Фидель.

РИА Новости

«Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ стали наступать преимущественно пехотными подразделениями. Перед этим они стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от ударов авиации и артиллерии.

По его словам, ВСУ минимизировали передвижения. Раньше они перемещались по пять-семь человек, а сейчас по одному-два человека.

Также он рассказал, что в последнее время бронетехника ВСУ служит преимущественно для переброски личного состава. Используется как советская, так и западная техника — американские БМП Bradley или немецкие Marder.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование бросило новые резервы в бой у Работино и Вербового. Он рассказал, что ВС РФ удерживают позиции, пресечены все попытки украинских войск прорвать первую линию обороны, на поле осталось много тел погибших военных ВСУ.