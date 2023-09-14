Москва, 14 сентября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Предложения о дополнительных льготах для детей участников спецоперации на Украине направлены президенту России Владимиру Путину, сообщили 14 сентября ИА Регнум в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

РИА Новости/Алексей Мальгавко

В ОНФ обратили внимание на то, что в средних специальных учебных заведениях нет льгот на обучение участников СВО и их детей. Федеральным законом определена специальная квота на их обучение за счёт бюджета по программе бакалавриата в вузах.

«При этом конкурс в такие образовательные учреждения немаленький, и помощь в поступлении туда была бы востребована семьями участников СВО», — указали в Народном фронте.

Есть ещё одна возможность поддержать детей российских бойцов. Согласно указу президента, дети погибших или получивших ранения военнослужащих — участников СВО могут без вступительных испытаний поступать в кадетские президентские корпуса, суворовские, нахимовские училища, а также казачьи детские корпуса, находящиеся в федеральном ведении. Однако такую возможность не предоставляют аналогичные образовательные организации, подведомственные региональным и муниципальным органам власти.

«Представители президентского движения предложили распространить меру поддержки и на данную категорию учебных заведений», — добавили в ОНФ.

В партии пояснили, что сформировали свои предложения после поступления обращений от родственников участников СВО. Люди просят делать систему поддержки более справедливой.

Очевидно, что семьи героев должны не разбираться, кому подчиняется конкретное учреждение, а просто получить возможность для обучения, пояснил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Ранее в ОНФ рассказали об отправке в зону СВО медицинского оборудования, закупленного на собранные жителями России средства. Всего россияне отправили около 44 тыс. переводов на общую сумму 73 млн рублей. Эти средства пошли на закупку портативных рентген-аппаратов, стоматологических установок, аппаратов УЗИ и ИВЛ, портативных дефибрилляторов, медицинских рюкзаков санитара и врача, квадроциклов с прицепом для эвакуации раненых с поля боя и многое другое.