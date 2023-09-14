Вашингтон, 14 сентября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных дипломатов.

«В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась», — приводит издание их слова.

В материале указано, что некоторые развивающиеся страны выступили против призывов Киева и его сторонников потребовать от России репарации и создать международный трибунал против российского руководства.

По словам одного из бывших немецких чиновников, некоторые его западные коллеги недооценили степень враждебности по отношению к Соединённым Штатам и Европе в ряде государств мира, а также их желание отстаивать свою независимость и интересы на международной арене.

Как передавало ИА Регнум, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев недоволен отсутствием продвижения в вопросах создания трибунала для осуждения России и по передаче Украине замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Киев не согласен с позицией стран G7, так как при продвижении их позиции, основанной на украинском законодательстве, не получится лишить руководство России неприкосновенности. Кулеба также считает проявлением слабоволия стран Запада отказ передать Украине российские активы. Министр отметил, что уже год слышит от США и Европы заявления, что там работают по этим вопросам.