Москва, 14 сентября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Почти 2 кг наркотиков обнаружили дома у заслуженной артистки России, актрисы Рамили Искандер (Хисамовой). Об этом сообщил 14 сентября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Сотрудники наркоконтроля 29 августа провели обыск в доме Искандер в поселении Марушкинское в Москве и обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Кроме того, в автомобиле актрисы были спрятаны два свёртка с 1966 г мефедрона.

После допроса артистку заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере.

Рамиля Искандер — артистка Российского академического молодёжного театра. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Людмила Гурченко», «Чужое счастье», «Фурцева. Легенда о Екатерине» и других, а также озвучила более 230 ролей в кино. В исторической драме Павла Лунгина «Царь» она исполнила роль жены Ивана Грозного Марии Темрюковны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве задержали с мефедроном 27-летнюю Марию Полякову, дочь известного в Приморье нарколога Романа Полякова. Девушка выбросила подозрительный свёрток, увидев правоохранителей. Полякова находится под подпиской о невыезде, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.