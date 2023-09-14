Курган, 14 сентября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Кургане обнаружили живым потерявшегося 13 сентября десятилетнего мальчика. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба МВД по Курганской области.

УМВД России по Курганской области

Отмечается, что ребёнка нашли сотрудники полиции, он шёл вдоль дороги в районе микрорайона Увал. Мальчик был доставлен в отдел полиции номер 1 УМВД России по городу Кургану. Он здоров, никаких противоправных деяний в отношении него совершено не было, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в ближайшее время ребёнок будет передан законным представителям.

Как передавало ИА Регнум, ранее спасатели в Абхазии нашли пропавших накануне двух маленьких детей. Дети, приехавшие с родителями на отдых из города Череповца Волгоградской области, пропали 20 августа на полуострове Шлыпра у села Мюссера Гудаутского района. Родители обнаружили пропажу детей вечером и начали самостоятельные поиски с привлечением местных жителей. Затем приняли решение обратиться к спасателям. Содействие в поисках оказывали и сотрудники государственной службы охраны. Дети были переданы родителям, их состояние оценивается как удовлетворительное.