Москва, 14 сентября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зомби-апокалипсисом» заявление американского транссексуала «Сары» Эштона-Чирилло, который сейчас является представителем Сил территориальной обороны Украины, о том, что он будет убивать пророссийских журналистов ради «Бога… и полного освобождения».

«Зомби-апокалипсис», — написала Захарова в своём Telegram-канале, добавив, что очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном будет разослано по всем международным и неправительственным организациям.

Как передавало ИА Регнум, ранее Эштон-Чирилло заявил, что русские «не люди», фактически повторив тезисы пропаганды нацисткой Германии. Впоследствии он сказал, что пошутил, так как показывал в это время на картонный макет российского солдата.

Ранее Захарова назвала власть, установившуюся на Украине, неонацистским злокачественным новообразованием на теле Восточной Европы. Она отметила, что в стране уже открыто демонстрируют нацистское приветствие, проводят факельные шествия и проводят курс тотальной русофобии.