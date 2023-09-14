Москва, 14 сентября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Вызванному 13 сентября в МИД РФ временному поверенному в делах Республики Молдавии в России Серджиу Гончеренко был заявлен решительный протест из-за необоснованного решения Кишинева о высылке из республики руководителя информационного агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, данный шаг не останется без ответа. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МИД России.

Известия/ Константин Кокошкин

«Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишинёвом антироссийской кампании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очередной недружественный шаг властей Молдавии не останется без адекватного ответа со стороны России.

Россия требует от Молдавии прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортируют из Молдавии, ему выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну. По его словам, ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, «представляющее угрозу национальной безопасности Молдавии» и что ему запрещён въезд в страну на десять лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Российской Федерации после депортации руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям Кишинева.