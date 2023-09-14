Донецк, 14 сентября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Украинские войска регулярно применяют американские кассетные снаряды для обстрела Донецка и его окрестностей. Об этом сообщил 14 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ВСУ давно используют кассетные боеприпасы, чтобы обстреливать Донецк и другие города. Эти снаряды они применяют в основном против гражданского населения. Прежде ВСУ использовали суббоеприпасы «Лепесток» для дистанционного минирования.

«Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединёнными Штатами, — они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки», — рассказал в интервью РИА Новости Гагин.

Он отметил, что мирные жители отличают эти снаряды от других по звуку. Сначала в воздухе происходит один хлопок, а затем слышны хлопки от срабатывания самих кассет. Суббоеприпасы вдвойне опаснее — если они не срабатывают сразу, то превращаются в «неконтролируемые мины», которые могут, например, застрять в кронах деревьев.

Как сообщало ИА Регнум, решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину власти США приняли летом 2023 года. Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу сообщила, что информация об использовании таких боеприпасов вызывает в международной организации большое беспокойство. Постпред России в ООН Василий Небензя предложил каждый месяц обсуждать в Совбезе ООН последствия поставок западного оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что США, ещё недавно называвшие применение кассетных снарядов преступлением, сами же поставляют их киевскому режиму.