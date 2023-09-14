Кишинёв, 14 сентября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Ушёл из жизни первый президент Молдавии Мирча Снегур. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза на своей странице в социальной сети.

РИА Новости/Сергей Гунеев Первый президент Молдавии Мирча Снегур

«13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур», — написал он.

Снегур родился 17 октября 1940 года. В 1980-х годах он занимал должность секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Молдавии, после был назначен председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР.

Первым президентом Молдавии Снегур стал в 1990 году и занимал эту должность до декабря 1996 года. Тогда он не поддержал идею объединения с Румынией, при этом выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, это привело к конфликту.