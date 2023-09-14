Москва, 14 сентября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении производителя продукции Estel ООО «Юникосметик», сообщили 14 сентября в ведомстве.

estel. pro

Отмечается, что ранее в ФПС поступило обращение ООО «ИФБ» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «Юникосметик», выразившемся в недобросовестной конкуренции.

«ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Созданная ФАС комиссия проверит деятельность «Юникосметик» на наличие нарушений закона о защите конкуренции, добавили в ведомстве.

ООО «ИФБ» реализует продукцию для волос под брендом Kapous, а «Юникосметик» производит и реализует косметическую продукцию Estel.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная антимонопольная служба России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Также ФАС проверит другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба проанализирует формирование ценообразования на топливо от закупки до реализации потребителю.