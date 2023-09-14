Вашингтон, 14 сентября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление управления.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он находится там, чтобы руководить взаимодействием управления с американскими и украинскими коллегами.

Уточняется, что на Украину в ближайшее время будет направлен дополнительный персонал для облегчения проведения расследований и составления обзоров.

Как передавало ИА Регнум, в США проверят, куда ушли $110 млрд, выделенные Украине. Для проведения качественной ревизии американцы отправят аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий. Отмечается, что присутствие на Украине представителей США является одним из условий для продолжения поддержки Киева.

В сентябре стало известно, что министерство обороны Соединённых Штатов Америки выделило Украине 600 миллионов долларов в качестве военной помощи. В новый пакет военной помощи вошли оборудование для усиления средств противовоздушной обороны Украины, артиллерийские снаряды, боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды калибра 105 мм, средства РЭБ и оборудование для разминирования.