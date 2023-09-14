Брюссель, 14 сентября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Европейский союз снял санкции с четырёх граждан России — бизнесменов Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, погибшего полковника Георгия Шуваева, а также экс-главы компании Ozon Александра Шульгина. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Георгия Шуваева, Григория Берёзкина, Фархада Ахмедова, Александра Шульгина», — говорится в тексте.

Как передавало ИА Регнум, Совет ЕС 13 сентября сообщил, что Евросоюз принял решение снять с четырёх граждан России санкции, которые были введены из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 сентября в ходе пресс-конференции во время визита в Киев сообщил о передаче Украине средств, конфискованных у российских бизнесменов и предпринимателей. По его словам, сумма, которую Вашингтон передаст Киеву на реабилитацию, составляет 5,4 млн долларов.

Российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.