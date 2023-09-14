Пхеньян, 14 сентября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Саммит лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялся в важный момент в развитии отношений двух стран, он стал историческим и эпохальным событием. Такую оценку саммиту дали государственные СМИ Северной Кореи.

РИА Новости/Владимир Смирнов Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Историческая встреча и переговоры» лидеров служат «эпохальным моментом», который укрепляет и развивает на более высоком уровне «традиционные и стратегические корейско-российские отношения дружбы, сотрудничества и добрососедства», отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указано также, что Ким Чен Ын посетил Россию в «знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». Переговоры руководителей двух стран прошли «от начала до конца в товарищеской и конструктивной атмосфере». Они «вдохновляют на справедливую борьбу» за самостоятельность и против «империалистов».

Историческим событием назвал прошедший саммит и главный печатный орган Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун». Газета отмечает, что традиционные дружественные отношения Москвы и Пхеньяна, которые проверены временем и складываются поколение за поколением, «возвышаются и развиваются до идущих далеко вперёд стратегических отношений и непобедимого боевого товарищества».

Издание подчёркивает, что это происходит благодаря «крепкому, особенному братству» и «крепкой дружбе» Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли 13 сентября на космодроме Восточный и длились больше пяти часов. Лидеры обсудили стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Глава КНДР посетил Россию впервые с 2019 года.