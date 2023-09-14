Луганск, 14 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Украинское командование переводит в район Артёмовска боевиков, обученных инструкторами НАТО. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации его источников, на донецком направлении противник наращивает присутствие 80-й десантно-штурмовой бригады. Активные бои идут у населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, там же наблюдается ротация украинских сил.

Командование заводит на позиции боевиков, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов. Бригада вооружена большим количеством западной бронетехники и артиллерии, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что под Артёмовск переброшены около 100 мобилизованных Киевом полицейских. Они оказались не готовы к участию в боях и сразу же понесли потери.