Красноярск, 14 сентября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, которого обвинили в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро, признал вину в суде. Об этом сообщило РИА Новости.

РИА Новотси/ Илья Наймушин Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь

В Железнодорожном районном суде началось рассмотрение данного дела, Митволь обвиняется в совершении мошенничества. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По информации агентства, отвечая на вопрос судьи о том, согласен ли подсудимый с предъявленным обвинением, Митволь ответил: «Да, согласен».

Как передавало ИА Регнум, Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее его перевели под домашний арест.

Представитель защиты Митволя подтвердил, что дело будут рассматривать в особом порядке.

В рамках уголовного дела о хищении также арестовали бывшего руководителя транспортного управления Красноярского края, министра транспорта Константина Димитрова. Его уволили с поста министра и поместили под домашний арест. Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра транспорта. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метро за 64 млрд рублей.