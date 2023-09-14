Саратов, 14 сентября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Открытое горение на подземном газопроводе Песчаный Умёт — Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, никто не пострадал. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин своём Telegram-канале.

«Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено», — написал он, добавив, что произошло возгорание травы на площади 2 га, никто не пострадал.

Он также уточнил, что газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники всех экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, информация о возгорании в районе посёлка Красный Октябрь поступила спасателям в 7:37 (6:37 мск). Диспетчер «Газпром трансгаз Саратов» сообщил, что произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 мм — первая нитка газопровода Песчаный Умёт — Сторожевка.

Ранее в городе Энгельсе Саратовской области произошёл пожар на промышленном предприятии, один человек погиб. Произошло загорание масла в ёмкостях в производственном здании, где велась переработка отходов подсолнечного масла.