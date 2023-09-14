Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Двоих пожилых мужчин, пропавших в конце августа на Камчатке, спасли через девять дней поисков. Об этом пресс-центр МЧС России сообщил 14 сентября в Telegram-канале.

МЧС России

Мужчины 1951 и 1953 годов рождения 4 августа отправились в поход на вулканы в Ключевском парке, свой маршрут они зарегистрировали в МЧС. В последний раз туристы выходили на связь 27 августа, когда находились на леднике Богдановича. К 5 сентября они должны были прибыть на стоянку «Клешня», но этого не произошло. Тогда начались поиски.

Мужчин искали на земле и с воздуха, в операции задействовали беспилотники. Площадь поисков превысила 400 кв. км. Наконец, спасатели обнаружили туристов с вертолёта Ми-8.

Мужчины обессилены, их передали медикам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Бурятии нашли пятерых туристов, пропавших во время сплава. Из-за подъёма уровня воды в реке они не смогли вернуться самостоятельно. Спасатели нашли туристов и на вертолёте доставили в Нижнеангарск.