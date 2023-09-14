В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода
МЧС: в Саратове начался пожар на площади 2 га после разгерметизации газопровода
Саратов, 14 сентября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Пожар на площади 2 га произошёл утром 14 сентября в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет — Сторожевка. По предварительным данным, пострадавших нет. О ЧП сообщили в МЧС Саратовской области.
Информация о возгорании в районе посёлка Красный Октябрь поступила спасателям в 7:37 (6:37 мск).
Диспетчер «Газпром трансгаз Саратов» сообщил, что произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 мм — первая нитка газопровода Песчаный Умет — Сторожевка.
Газоснабжение не осуществляется из этого газопровода населению. Пожарные тушат траву на площади 2 га.
«На месте работают четыре пожарных расчёта», — добавили в МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, в городе Энгельсе Саратовской области произошёл пожар на промышленном предприятии, один человек погиб.
Произошло загорание масла в ёмкостях в производственном здании, где велась переработка отходов подсолнечного масла.