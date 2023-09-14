Вашингтон, 14 сентября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киеву придётся свернуть контрнаступление в предстоящем октябре. Своё мнение он озвучил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Завершение боевых действий ВСУ эксперт связывает с погодными условиями, значительными потерями личного состава и низкой боеспособностью.

По заключению Джонсона, украинская армия с начала контрнаступления лишилась 77 тыс. военных.

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — предположил Ларри Джонсон.

Аналитик добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся признать провал.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Украинские экипажи немецких танков Leopard пожаловались, что техника оказалась неэффективной против российских беспилотников.

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