Москва, 14 сентября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Ранним утром 14 сентября ВСУ пытались атаковать российский патрульный корабль «Сергей Котов» в акватории Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Чёрное море

Атака была предпринята около 05:00. В ней были задействованы пять морских безэкипажных катеров.

Экипаж корабля «Сергей Котов» штатным вооружением предотвратил атаку и уничтожил катера противника.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки на Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа.

ВСУ пытались провести две атаки в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Попытки противника были сорваны.

Над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ.