Ереван, 14 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе. Однако он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.

Primeminister.am Никол Пашинян

Нагорный Карабах был в зоне ответственности российских миротворцев. По мнению Пашиняна, положение с безопасностью в регионе резко изменилось на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией.

«Так как эти проблемы существуют, миротворцы не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы они не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, Армения, чьи интересы Россия защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности. Причина кроется в украинском конфликте, сказал Пашинян.

Руководство Армении, по существу, признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии прошедшего Восточного экономического форума.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения, прозвучавшие в парламенте Армении, будто Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану, являются ложными и нечестными. Лавров также напомнил, что у Армении есть союзнические обязательства перед Россией. В Москве эти обязательства ценят и надеются, что они возобладают во внешней политике Еревана, добавил министр. Глава МИД также выразил сожаление, что в Армении планируют провести совместные учения с США.