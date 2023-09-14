Наступивший 568-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием Минобороны РФ об уничтожении над Крымом 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. О работе ПВО и звуках взрывов в Евпатории и окрестностях информировали ранее местные жители.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Также в ночь на 14 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четыре попытки атак Брянской области. По данным оборонного ведомства, два первых беспилотника самолетного типа были уничтожены 13 сентября около 22:00 по московскому времени. Ещё три аппарата сбиты 14 сентября около 00:10 мск, 00:30 мск и в районе 00:45 мск.

Тем временем артиллерия «Южной» группировки войск разгромила пункт управления беспилотниками и командные пункты ВСУ в Красногоровке и Авдеевке (ДНР).

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