Владивосток, 14 сентября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Во Владивостоке суд арестовал до 9 ноября 17-летнего подростка, который несколько месяцев проходил в интернете обучение для поджога военкомата. Об этом 14 сентября сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

Jeff Turner Поджог

Уголовное дело возбудили по факту обучения с целью совершения поджога одного из военкоматов края.

«Задержанный руководствовался радикальными политическими взглядами, отрицательным отношением к спецоперации на Украине и к власти в России», — пояснили в ведомстве.

Фигурант заключён под стражу до 9 ноября.

Отмечается, что поджечь военкомат подросток не успел. Арестован он был 11 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, первый Восточный окружной военный суд приговорил к четырём и трём годам воспитательной колонии двух несовершеннолетних граждан за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска.

В Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, намеревавшегося поджечь здание военкомата.