Во Владивостоке арестовали обучившегося поджогам военкоматов подростка
Во Владивостоке арестовали обучившегося поджогам военкоматов подростка
Владивосток, 14 сентября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Во Владивостоке суд арестовал до 9 ноября 17-летнего подростка, который несколько месяцев проходил в интернете обучение для поджога военкомата. Об этом 14 сентября сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.
Уголовное дело возбудили по факту обучения с целью совершения поджога одного из военкоматов края.
«Задержанный руководствовался радикальными политическими взглядами, отрицательным отношением к спецоперации на Украине и к власти в России», — пояснили в ведомстве.
Фигурант заключён под стражу до 9 ноября.
Отмечается, что поджечь военкомат подросток не успел. Арестован он был 11 сентября.
Как сообщало ИА Регнум, первый Восточный окружной военный суд приговорил к четырём и трём годам воспитательной колонии двух несовершеннолетних граждан за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска.
В Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, намеревавшегося поджечь здание военкомата.