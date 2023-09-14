Москва, 14 сентября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение укреплённым опорным пунктам и живой силе ВСУ. Боевые машины становятся неуязвимы для ответного удара противника благодаря постоянной смене позиции стрельбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-90

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Экипажи Т-90М находятся в тесном взаимодействии с подразделениями разведки и операторами расчётов БПЛА. Удары по силам ВСУ наносятся с дальности более 5 км из 125-мм орудий с применением осколочно-фугасных, бронебойных и кумулятивных снарядов.

Механик-водитель с позывным Тавда рассказал о преимуществах танка 2023 года выпуска — он лучше в управлении и двигатель мощнее.

«Наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны», — сказал Тавда.

Как сообщало ИА Регнум, украинские экипажи немецких танков Leopard пожаловались, что техника оказалась неэффективной против российских беспилотников.

ВСУ пытались провести две атаки в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Попытки противника были сорваны.

В Минобороны РФ рассказали о работе артиллерии Южной группировки войск, которая разгромила подразделения ВСУ в районе Красногоровки и Авдеевки в ДНР.