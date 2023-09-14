Москва, 14 сентября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Для учащихся столичных вузов и колледжей завершилась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023». Более полутора тысяч студентов будут соревноваться в 12 видах спорта, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Спартакиада «Моспром-2023»

«Свыше 1,5 тысячи студентов высших и средних учебных заведений столицы соревнуются за выход в финал спартакиады «Моспром-2023». Среди них представители 18 вузов. Кроме того, участие принимают также студенты из 27 колледжей, для которых в этом сезоне создали отдельную лигу», — сообщил Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Спартакиада «Моспром-2023»

Среди участников — учащиеся Московского техникума космического приборостроения (МТКП) МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и других.

Команды 13 вузов, среди которых — Московский институт электронной техники, национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и другие, участвуют в спартакиаде пятый год подряд.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Спартакиада «Моспром-2023»

Студентам предстоит соревноваться в таких видах спорта, как бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тэг-регби. Финал состоится 30 сентября в спортивном комплексе «Лужники».