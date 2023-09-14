Москва, 14 сентября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. ВСУ пытались провести две атаки в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Попытки противника были сорваны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Атаки пытались предпринять штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

Также российские артиллеристы и силы авиации поразили в районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Савчук уточнил, что украинские войска потеряли в бою около 40 военнослужащих и боевую бронированную машину. Также были уничтожены два украинских беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации 110-й механизированной бригады киевских боевиков, а также пункт управления беспилотниками и командные пункты в Красногоровке и Авдеевке.

Украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.