Москва, 14 сентября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Московская компания «Лазеры и аппаратура» расширила производственные мощности. На своей новой площадке компания разместила дополнительные цеха узловой сборки и механообработки, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-службв департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Потребность российской промышленности в отечественных сложных системах и решениях для лазерной обработки существенно выросла. Так, группа компаний «Лазеры и аппаратура» увеличила производственные площади в Зеленограде на 30 процентов для расширения цехов узловой сборки. Дополнительные площадки позволят предприятию существенно увеличить рост выпуска станков», — рассказал Владислав Овчинский.

Производство компании локализовано на площадке в технопарке «Элма». Его площадь составляет около 3,5 тысячи квадратных метров, а общая площадь производственных площадок компании теперь составляет почти пять тысяч квадратных метров.

Пресс-службв департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Лазеры и аппаратура»

Группа компаний «Лазеры и аппаратура» на протяжении 25 лет производит промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков.

Более 800 лазерных машин производства компании работают на предприятиях России, Беларуси, других стран ближнего и дальнего зарубежья. Локализация производства станков составляет около 80 процентов, что является самым высоким показателем в РФ среди производителей лазерного оборудования. «Лазеры и аппаратура» обеспечивает полный цикл разработки, производства и внедрения технологий лазерной обработки.

В Москве работает свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.