Москва, 14 сентября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о работе артиллерии Южной группировки войск, которая разгромила подразделения ВСУ в районе Красногоровки и Авдеевки в ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили, российские артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации 110-й механизированной бригады киевских боевиков, а также пункт управления беспилотниками и командные пункты в Красногоровке и Авдеевке.

«Под удар также попали три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатомётного расчёта АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке», — добавил офицер.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация Южной группировки войск нанесла удары по скоплению вооружений и военной техники третьей штурмовой бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Ступочки, Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске.

В ходе контрбатарейной атаки украинские военные лишились американского орудия М119, гаубицы Мста-Б в Дылеевке, склада с боеприпасами и блиндажа в Спорном, девяти минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. «Солнцепеком» нанесено огневое поражение по силам ВСУ в Клещеевке.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Украинская авиация выпустила по судоремонтному заводу в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, три ракеты противника повредили два российских корабля, находившиеся на ремонте. При этом патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на Черноморском переходе.

В результате ночной атаки пострадали 24 человека.