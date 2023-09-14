Вашингтон, 14 сентября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден заявил журналистам, что республиканцы требуют его импичмента, чтобы остановить работу Белого дома.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

«Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства», — сказал президент, игнорируя озвученные инициаторами факты и реальные причины.

Как сообщало ИА Регнум, республиканцы хотят запустить процедуру импичмента Байдена не потому, что всерьёз рассчитывают преуспеть в этом, а потому, что хотят нанести удар по его репутации в преддверии выборов главы Белого дома, считает американист Малек Дудаков.

Он заявил, что никакого реального импичмента не будет.

Спикер палаты республиканец Кевин Маккарти сообщил 12 сентября, что комитет палаты представителей Конгресса США начинает официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента Байдена.

Проведённое конгрессменами расследование показало, что заявления Байдена о том, что он якобы не знал о бизнесе членов своей семьи, прежде всего сына Хантера, является ложью, сказал также Маккарти.