Вашингтон, 14 сентября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. США проявили двуличие, давая оценки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Америке пора выбросить на свалку санкционную дубинку и начать выстраивать равноправные отношения со всеми государствами, так как сохранить однополярное доминирование уже не получится. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Дипломат подчеркнул, что у США нет никакого права учить «нас как жить», Россия способна сама решать с кем взаимодействовать.

Попытка выдать взаимовыгодные отношения России и Северной Кореи за фактор нестабильности в мире вызывают, по мнению Антонова, недоумение и отторжение. Посол напомнил о действиях Шатов по созданию военных коалиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова.

«Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в «горячую» точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации, незаконно», — заявил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» стала исторической и служит эпохальным моментом, укрепляющим стратегические отношения двух стран. Об этом по итогам официального обеда, устроенного по случаю визита северокорейского лидера в Россию написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президент России Владимир Путин получил от лидера КНДР Ким Чен Ына приглашение посетить Северную Корею.