Вашингтон, 14 сентября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский открыто угрожает странам Запада беженцами. Так считает экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Предполагает ли Зеленский, что украинские беженцы в других странах могут активизироваться подобно террористическим ячейкам, если мы прекратим финансирование прокси-войны Байдена против России?» — задалась вопросом Кари Лейк на своей странице в соцсетях.

По её мнению, высказывания украинского президента звучат как угроза Западу.

«Как ещё мы должны это интерпретировать?» — добавила Лейк.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский для Запада — это Covid-23, они ещё хлебнут от него горя. Об этом 11 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского лидера о том, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы.

Сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы. Отсутствие помощи только затянет военный конфликт. Это будет означать риски для самого Запада, ведь невозможно предсказать, «как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то», что их страну оставят без поддержки. Об этом заявил Зеленский 10 сентября изданию The Economist.