Токио, 14 сентября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Конфликт на Украине повлиял на качество поставляемого в Японию кофе из Колумбии. Об этом заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки.

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«Если вы живёте в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не даёт ожидаемого эффекта, то вините в этом конфликт на Украине», — считает Кавасаки.

Автор опросила экспертов, проанализировала кофейную тему и сделала вывод, что качество зёрен, выращенных в Колумбии и импортируемых в Японию, стало хуже, а напиток стал дороже, и не такой, как раньше на на вкус.

«Зёрна стали менее ароматными, колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений из России, стимулирующих рост кофейных листьев, которых пропали из-за антироссийских санкций», — заключила журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, производитель чая и кофе JDE Peet’s, владелец бренда Jacobs, перестанет продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona, а также переименует Jacobs в Monarch, сообщил главный исполнительный директор компании Фабьен Симон.

Крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». Это связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая.