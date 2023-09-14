Пхеньян, 14 сентября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» стала исторической и служит эпохальным моментом, укрепляющим стратегические отношения двух стран. Об этом по итогам официального обеда, устроенного по случаю визита северокорейского лидера в Россию сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

Переговоры лидеров России и Северной Кореи вдохновили на «справедливую борьбу за свершение дела антиимпериализма и самостоятельности», подчеркнули в издании.

Отмечается, что Ким Чен Ын готов работать с Владимиром Путиным над «100-летним планом» построения стабильных отношений между двумя странами, который позволит достигнуть настоящей международной справедливости.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года. Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Лидеры двух стран обсудили на переговорах стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе.

Президент России Владимир Путин получил от лидера КНДР Ким Чен Ына приглашение посетить Северную Корею.