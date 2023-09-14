Брюссель, 14 сентября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. В Бельгии в городе Шарлеруа подожгли здания четырёх школ, в которых родители высказались против введения нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. По данным фактам полиция начала расследование, сообщило издание SudInfo.

Niklas Freidwall Пожар

Здания поджигали в ночное время. При этом на стенах школ были оставлены надписи, означающие название нового предмета — «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Новый обязательный урок введён в школах Бельгии с этого года для учащихся в возрасте 11-12 и 15-16 лет. Предполагается, что образовательный курс ответит на вопросы подростков на деликатные темы.

Родители опасаются, что под прикрытием нового урока в школах начнётся пропаганда гиперсексуальности и смены сексуальной ориентации.

Как сообщало ИА Регнум, более сотни родителей собрались возле начальной школы на акцию протеста против празднования дня гордости, посвящённого ЛГБТ, в городе Лос-Анджелесе в США. Родителей учеников начальной школы возмутило навязывание сексуальной ориентации и пропаганда идей ЛГБТ, и они призвали власти штата оставить их детей в покое.

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил, что современные нравственные ценности Запада неприемлемы для страны. Об этом 3 августа написала журналистка британского издания The Spectator Лайонел Шрайвер.