Варшава, 14 сентября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в своём выступлении на экономическом форуме в курортном городе Крынице-Здруй однозначно заявил, что на текущий момент речи о принятии Украины в состав Североатлантического альянса не может быть.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Основной причиной отказа принятия в НАТО, по-прежнему остаётся затянувшийся военный конфликт, в который втянуты и страны-участницы НАТО. Об этом все понимали накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

«Мы все прекрасно отдавали себе отчёт, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — приводит слова Дуды агентство РАР.

По словам польского президента, принятие Украины в альянс в настоящий момент означало бы вступление участников в войну с Россией.

«В этой связи было очевидно, что страны НАТО на это не согласятся», — заключил Анджей Дуда.

Он добавил, что на саммите участники говорили о том, чтобы дверь в НАТО для Украины была открыта.

Как сообщало ИА Регнум, вступление Украины в НАТО не принесёт мир на европейский континент, поскольку будет расценено Россией как провокация, заявил 13 сентября бывший президент Франции Николя Саркози.

Также Саркози заявил, что Украине «не место» в ЕС и она никогда не будет его частью. Украине следовало бы быть «мостом» между Россией и Европой.