Брянск, 14 сентября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. В ночь на 14 сентября киевский режим в очередной раз предпринял попытку атаковать объекты на территории Брянской области. Ещё два беспилотника ВСУ были сбиты силами ПВО Минобороны России над Карачаевским и Брянским районами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Он подчеркнул, что при ликвидации украинских дронов никто не пострадал, разрушений также нет.

Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

Телеканалу «Общественное» и изданию «Зеркало недели» жители Днепропетровской области Украины рассказали 14 сентября о звуках нескольких взрывов, в том числе в пригороде Днепра и в Кривом Роге.