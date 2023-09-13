Вашингтон, 14 сентября, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Действия президента США Джо Байдена, направленные против Дональда Трампа, дали основания российскому лидеру Владимиру Путину критиковать Америку. Об этом бывший глава Бело дома и кандидат на этот пост на выборах в 2024 году Трамп заявил в соцсети Truth Social.

Gage Skidmore Трамп

Поводом для такого заявления Трампа послужило выступление президента России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Владимир Путин сказал, что суды над бывшим президентом США являются преследованием по политическим мотивам. Российский лидер подчеркнул, что такие действия американских властей показали всю гнилость политической системы США, которая не может учить демократии других.

Дональд Трамп уверен, что действия «жуликоватого» Джо Байдена, направленные против своего политического оппонента, дали Владимиру Путина основания осуждать Америку и всё хорошее, что она когда-то отстаивала.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в Соединённых Штатах в 2024 году едва ли повлияют на американскую политику. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Также Владимир Путин заявил, что обвинение экс-президента США Дональда Трампа в особых связях с Россией является «полной чушью и бредом собачьим». Он подчеркнул, что ситуация вокруг Трампа хороша для России тем, что показывает всю гнилость американской политической системы.