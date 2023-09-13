Вашингтон, 14 сентября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал о последнем шансе для Украины на тот момент, когда российские войска дойдут до Одессы. Это будет решающим фактом для Киева. Своё мнение американский военный высказал в интервью ведущему Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Риттер не исключил возможность взятия Одессы и потери выхода к Чёрному морю.

«Когда русские дойдут до Одессы, может, они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как вступят в бой, возьмут Одессу и заберут у Украины доступ к Чёрному морю, тем самым отрезав страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал Риттер.

При этом бывший разведчик не столь уверен, что Россия посчитает нужным дать Украине этот последний шанс. О рисках потерять Одессу эксперты говорили не раз.

«Это политическое решение в той же степени, что и военное, поэтому мы не знаем, как закончится этот конфликт», — добавил Скотт Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 13 сентября объявили воздушную тревогу в Сумской и Одесской областях.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся защитить одесскую инфраструктуру от российских ударов, заявил 7 сентября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украина может потерять контроль над Харьковом и Одессой, если киевские власти не прекратят боевые действия.

Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.